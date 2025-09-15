Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei fasst Tatverdächtigen im Bereich Rombergpark: Mann in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Gegen einen 34-jährigen Tatverdächtigen hat das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund am Sonntagabend Untersuchungshaft angeordnet. Der Mann hatte am Samstagnachmittag (13. September) zwei Frauen in der Nähe des Rombergparks mit Tritten angegriffen und verletzt.

Gegen 14:30 Uhr war eine 34-jährige Dortmunderin auf der Hacheneystraße unterwegs, als sich plötzlich ein ihr unbekannter Mann in den Weg stellte und unvermittelt nach ihr trat. Trotz eines Ausweichversuchs traf der Mann die Frau und verletzte sie leicht. Anschließend flüchtete der Mann. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizeikräfte verliefen zunächst ohne Ergebnis.

Knapp zwei Stunden später ging eine 78-jährige Dortmunderin von der Bushaltestelle "Mergelteichstraße" auf der Hagener Straße in Richtung Norden. Dort kam auch ihr ein bisher unbekannter Mann entgegen. Der Mann ging an der Dortmunderin zunächst vorbei, drehte sich jedoch dann unvermittelt um und trat der 78-Jährigen in den Rücken, sodass die Frau stürzte. Anschließend flüchtete der Mann. Ein durch Zeugen alarmierter Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Einsatzkräfte einen 34-jährigen Mann im Bereich der Mergelteichstraße fest. Aufgrund der sehr detaillierten und übereinstimmenden Zeugenbeschreibungen leitete die Polizei in beiden Fällen nun Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann ein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ das zuständige Amtsgericht am Sonntagabend einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 34-jährigen Mann.

