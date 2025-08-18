Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Feuerwehreinsatz in der Rudolf-Diesel-Straße

Böblingen (ots)

Am Dienstag gegen 9.48 Uhr löste in einem Betrieb in der Böblinger Rudolf-Diesel-Straße die automatische Brandmeldeanlage aus.

Nach der Erkundung durch die Feuerwehr Böblingen konnte ein Auslösen der automatischen Löschanlage in einer Halle festgestellt werden. Eine Person wurde zu diesem Zeitpunkt vermisst. Durch die Feuerwehr wurde umgehend die Rettung der Person eingeleitet, die zwischenzeitlich in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Die weiteren Aufgaben der Feuerwehr bestanden darin, den betroffenen Bereich zu belüftet und zu kontrollieren.

Die Feuerwehren aus Böblingen und Sindelfingen waren mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Ebenso der Rettungsdienst und der DRK Ortsverein Böblingen sowie die Polizei.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Rudolf-Diesel-Straße voll gesperrt werden.

