Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Die Feuerwehr Böblingen wurde am späten Samstagabend zu einer eher ungewöhnlichen Tierrettung alarmiert.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Böblingen (ots)

Kurz vor 22:00 Uhr bemerkten aufmerksame Bürger einen hilflosen Hund, der auf einer Dachkante eines Einkaufszentrums in rund 20 Metern Höhe umherlief. Die Integrierte Leitstelle des Landkreises entsandte nach der Notrufmeldung die Feuerwehr in die Böblinger Innenstadt. Nach den ersten Erkundungsmaßnahmen des eingetroffenen Zugführers vom Dienst konnte der Sachverhalt bestätigt werden, was die Nachalarmierung der Drehleiter aus Sindelfingen zur Folge hatte. Mit dem Löschfahrzeug aus Böblingen und der Drehleiter aus Sindelfingen konnte der sichtlich erschöpfte Hund - gezeichnet von den warmen Temperaturen - aus luftiger Höhe gerettet werden. Im weiteren Verlauf wurde der Hund mit auf die Feuerwache genommen, wo er mit mehreren Schüsseln kühlen Frischwassers versorgt wurde und zur Ruhe kam. Der neu gewonnene Freund auf vier Pfoten fühlte sich auf unserer Feuerwache sichtlich wohl und konnte nach seinem kurzen Besuch seinem Besitzer übergeben werden. Auch wenn dieser Einsatz ein bellendes Ende nahm, hatte der Hund Glück im Unglück - und so waren auch wir sehr froh, dass wir den netten Vierbeiner wohlbehalten aus seiner misslichen Lage retten konnten.

Original-Content von: Feuerwehr Böblingen, übermittelt durch news aktuell