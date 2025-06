FW Böblingen: Kellerbrand in Wohn- und Geschäftsgebäude: Menschenrettungen über zwei Drehleitern

Böblingen (ots) - Zu einem Wohnungsbrand wurde die Feuerwehr Böblingen am heutigen Montag gegen 11.15 Uhr in die Furtwanger Straße in den Stadtteil Diezenhalde gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte es in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Brandbekämpfung wurde umgehend eingeleitet sowie angrenzende und darüber liegende Wohnungen kontrolliert. Die direkt betroffenen ...

mehr