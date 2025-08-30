Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt auf der Münsterstraße - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0754

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Am Freitagabend (29.08.) gegen 20:45 Uhr fanden Zeugen einen schwer verletzten Mann auf einem Gehweg vor der Sporthalle Nord. Sie wählten sofort den Notruf, ein Rettungswagen brachte den 52-jährigen Dortmunder in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Ärzte besteht Lebensgefahr.

Nach ersten Ermittlungen geriet der 52-Jährige zuvor mit mehreren Personen in Streit. Die Männer schlugen anschließend auf ihn ein und fügten ihm mit einem spitzen Gegenstand mehrere Verletzungen zu. Anschließend flüchteten die Täter vom Tatort.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Suchhund eingesetzt wurde, verlief negativ. Die Polizei Dortmund hat eine Mordkommission eingerichtet.

Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise: Wer hat am Freitagabend eine Auseinandersetzung auf der Münsterstraße beobachtet? Wer kann Angaben zur Tat oder den flüchtigen Tätern machen? Es soll sich um fünf dunkel gekleidete Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren handeln. Einer der Täter trug ein rotes Trikot und eine Cap. Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

Hinweise für Medienvertreter: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung beantwortet ausschließlich Staatsanwältin Maribel Andersson unter 0172/3752758.

