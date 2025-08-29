Polizei Dortmund

POL-DO: Diensthund "Harry" erschnüffelt Drogenbunker

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0752

Im Rahmen der "PK Fokus" kontrollierte die Polizei am Donnerstagnachmittag (28. August) mehrere Personen in der Lessingstraße. Bei einem polizeibekannten Drogendealer wurde Cannabis gefunden und sichergestellt.

Im Laufe des Einsatzes traten mehrere Anwohner an die Einsatzkräfte heran und teilten ihnen mit, dass ein Hinterhof in der Lessingstraße als Lagerort für Drogen dienen solle.

Hier kam "Harry" von der Diensthundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Duisburg zum Einsatz. Der Drogenspürhund suchte den vermüllten Innenhof nach sogenannten "Drogenbunkern" ab.

Es dauerte nicht lange, und Harry fand tatsächlich einen Drogenbunker zwischen Unrat und alten Elektrogeräten. Die Beamten stellten auch das weitere Cannabis sicher.

Der Dortmunder wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Örtlichkeit entlassen. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des illegalen Handeltreibens mit Cannabis.

Harry war mit seinem Fund durchaus zufrieden und glücklich, als er für seine erfolgreiche Suche eine Belohnung erhielt.

Danke, Harry, gut gemacht!

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell