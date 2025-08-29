Polizei Dortmund

POL-DO: Straßenraub in Lünen-Brambauer - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am Dienstagnachmittag (26. August) wurde einer 86-jährigen Lünerin gegen 16:30 Uhr in der Ferigestraße eine Goldkette vom Hals gerissen. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Brechtener Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Frau hatte die Straßenbahn der Linie 41 in Richtung Brambauer genutzt und war an der Haltestelle "Brambauer Krankenhaus" ausgestiegen. Sie bog dann mit ihrem Rollator in die Ferigestraße ab. Auf Höhe der Hausnummer 6 riss ihr ein unbekannter Täter die Halskette von hinten vom Hals. Der Täter flüchtete in Richtung Brechtener Straße. Die 86-Jährige blieb unverletzt.

Die Lünerin beschreibt den Täter wie folgt:

- ca. 25 Jahre alt - ca. 165 cm groß - schlanke Statur - dunkle, kurze Haare - bekleidet mit einem bunten T-Shirt und einer dunklen Jeanshose.

Die Polizei sucht nun Personen, die Angaben zum Tatgeschehen und den Tätern machen können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache unter der Telefonnummer 0231/132-7441 zu melden.

