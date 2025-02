DPolG Niedersachsen

DPolG Niedersachsen: Sicherheit in Niedersachsen gefährdet - Personalplanung gleicht Würfelspiel

Hannover (ots)

Die DPolG Niedersachsen ist entrüstet über die Pressemitteilung des MI zu Verschiebung von Personal, insbesondere aus der ZPD in die ESDen. Bereits in einer vorherigen Pressemitteilung hat die DPolG deutlich ihr Unverständnis kundgetan. Die PM des MI setzt dem ganzen allerdings nun die Krone auf. "Dauerhafte Stärkung, Optimierung, Ausweitung - was klingt wie ein Schönheitskur für die Polizei ist in Wahrheit ein verpfuschtes Facelifting" so Patrick Seegers.

"Wir fordern das MI auf, alle Berechnungsgrundlagen des Personals, seine Parameter und Zuweisungen darzulegen und nachvollziehbar zu erläutern, statt politische Augenwischerei zu betreiben. Bei der Polizei ist kein Platz für Wahlkampf" so Seegers weiter.

Die DPolG sieht die zwingende Notwendigkeit einer Strukturreform, einer nachhaltigen Aufgabenkritik mit dem Ziel der Reduzierung und die dringende Notwendigkeit einer Personaloffensive im Tarif- sowie im Vollzugsbereich.

Es reicht nicht, was bisher unternommen wurde. Die Maßnahmen sind unzureichend. So wird auch bis 2040 kein Personaldelta aufgefangen und die Belastungen der Mitarbeitenden nicht reduziert.

So steuern wir daraufhin, dass die Polizei ihren Aufgaben nicht mehr gerecht wird - auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger, auf Kosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Original-Content von: DPolG Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell