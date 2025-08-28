Polizei Dortmund

POL-DO: Grundschule der Jüdischen Kultusgemeinde Groß-Dortmund in der Innenstadt eröffnet - Polizei steht an der Seite der jüdischen Gemeinde

Dortmund (ots)

Der heutige Tag ist ein besonderer Anlass: Mit der Eröffnung der neuen Grundschule der Jüdischen Kultusgemeinde Groß-Dortmund entsteht ein Ort, an dem Kinder unbeschwert spielen, lernen und ihre ersten Schritte in eine gemeinsame Zukunft gehen können. Es ist ein Ort des Lebens und der Hoffnung - und damit ein starkes Zeichen für unsere Stadtgesellschaft.

Der Schutz jüdischen Lebens hat für die Polizei Dortmund seit vielen Jahren höchste Bedeutung: "Der furchtbare Terroranschlag der Hamas auf Israel hat diese Aufgabe noch einmal besonders ins Bewusstsein gerückt - aber wir stehen nicht erst seit diesem Ereignis an der Seite der jüdischen Gemeinde. Mit stetiger Präsenz, enger Zusammenarbeit und großer Aufmerksamkeit sorgen wir dauerhaft für Sicherheit. Uns verbindet seit vielen Jahren ein vertrauensvolles und freundschaftliches Verhältnis mit der jüdischen Gemeinde in Dortmund. Dieses Band gibt Halt und ist für uns zugleich Verpflichtung: Wir stehen sichtbar und konsequent an Ihrer Seite.", mit diesen Worten begleitete Polizeipräsident Gregor Lange die Eröffnung der Grundschule in der Dortmunder Innenstadt.

Die Polizei Dortmund triff auch für die neu eingerichtete Grundschule Sicherheitsvorkehrungen und erweitert damit bestehende Maßnahmen zum Schutze der jüdischen Gemeinde in Dortmund.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell