POL-DO: Fahndungslage in Unna und Schwerte - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Am Donnerstag (28. August) kurz nach 8 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis zu einer Gefahrenlage. Ein 48-jähriger Schwerter hatte ein Gewaltdelikt gegenüber seiner ehemaligen Lebenspartnerin angedroht.

Die Polizei suchte mit umfangreichen Fahndungsmaßnahmen im Bereich Unna und Schwerte nach der gesuchten Person. Hierbei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Der Tatverdächtige konnte in Schwerte auf dem Alten Dortmunder Weg um 11:23 Uhr durch eingesetzte Polizeikräfte widerstandslos festgenommen werden.

Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand zu keinem Zeitpunkt.

Weitere Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat werden derzeit durch die Polizei Dortmund geführt.

