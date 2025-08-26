Polizei Dortmund

POL-DO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtige von dem versuchten Tötungsdelikt in der Lütge Brückstraße stellen sich der Polizei

Dortmund

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung suchte die Staatsanwaltschaft Dortmund und die Dortmunder Polizei nach zwei Männern, die einen 42-Jährigen auf der Lütge Brückstraße am Samstag (23. August) lebensgefährlich verletzt haben.

Die Tatverdächtigen haben sich nun bei der Polizei gestellt. Sie wurden am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Gegen den 20-jährigen mutmaßlichen Haupttäter aus Lünen wurde Untersuchungshaftbefehl erlassen. Bei dem 19-jährigen mutmaßlichen Mittäter, ebenfalls aus Lünen, lagen die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vor.

Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ausschließlich an Staatsanwältin Gülkiz Yazir unter 0172/3752758.

