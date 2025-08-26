Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0743

Am Montagmorgen (25. August) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einer Autofahrerin auf der "Weiße-Ewald-Straße" in Dortmund Aplerbeck. Die Autofahrerin fuhr nach dem Unfall davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 8 Uhr fuhr die 36-jährige Dortmunderin mit ihrem Fahrrad auf der "Weiße-Ewald-Straße". In Höhe der Kreuzung "Pastor Block Weg" öffnete eine Autofahrerin, die mit ihrem Wagen am Fahrbahnrand parkte, ihre Autotür. Die Radfahrerin stieß mit der geöffneten Autotür zusammen und wurde dabei leicht verletzt. Zunächst ging die 36-Jährige davon aus, dass durch den Zusammenstoß nichts passiert sei und die Autofahrerin und sie selbst fuhren vom Unfallort davon. Kurze Zeit später bemerkte die Radfahrerin die Verletzung und meldete sich bei der Polizei.

Eine Personenbeschreibung zur Autofahrerin liegt nicht vor.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder der Fahrerin machen können. Die Fahrerin selbst wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiwache Aplerbeck unter 0231/132-3821.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell