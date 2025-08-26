Polizei Dortmund

POL-DO: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss - Polizei nimmt 30-jährigen Fahrer aufgrund eines Haftbefehls fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0741

Am Montagabend (25. August) gegen 23:50 Uhr erhielt die Polizei durch einen Zeugen den Hinweis auf einen Alleinunfall eines Rollerfahrers. Auf der Straße "Zum Luftschacht" sei ein Mann gestürzt und anschließend geflüchtet. Die Polizei ermittelte den mutmaßlichen Fahrer und nahm ihn fest.

Die Beamten fanden den Unfallroller und persönliche Gegenstände des mutmaßlichen Fahrers. Im Zuge der Fahndung unter Einbindung eines Diensthundes konnte ein 30-jähriger Dortmunder an seiner Wohnanschrift in der Ringstraße angetroffen werden. Er war leicht verletzt.

Es stellte sich heraus, dass der Dortmunder unter dem Einfluss von Alkohol stand. Zudem war der Roller nicht versichert und der 30-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Zur Versorgung seiner Verletzung wurde der Mann zunächst ins Krankenhaus gebracht. Anschließend ging es für ihn in die JVA, da gegen ihn ein Haftbefehl bestand.

Die Polizei stellte den Roller sicher und leitete Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr mit Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den Dortmunder ein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

