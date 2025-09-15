POL-DO: Polizei Dortmund sucht mit Fotos nach zwei tatverdächtigen Frauen
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0794
Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt am 19. Oktober 2024 sucht die Polizei Dortmund jetzt mit Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund nach den beiden Tatverdächtigen.
In der Zeit von 18:45-18:50 Uhr entwendeten die Frauen Waren aus einem Supermarkt. Nachdem eine Mitarbeiterin des Geschäfts die beiden ansprach, schlugen sie ihr vor die Brust und flüchteten.
Fotos der Tatverdächtigen sind hier abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/180489
Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231/132-7441.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Dortmund
Annika Roß
Telefon: 0231 132 10 39
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell