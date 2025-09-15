Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht mit Fotos nach zwei tatverdächtigen Frauen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0794

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt am 19. Oktober 2024 sucht die Polizei Dortmund jetzt mit Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund nach den beiden Tatverdächtigen.

In der Zeit von 18:45-18:50 Uhr entwendeten die Frauen Waren aus einem Supermarkt. Nachdem eine Mitarbeiterin des Geschäfts die beiden ansprach, schlugen sie ihr vor die Brust und flüchteten.

Fotos der Tatverdächtigen sind hier abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/180489

Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell