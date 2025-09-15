PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht mit Fotos nach zwei tatverdächtigen Frauen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0794

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt am 19. Oktober 2024 sucht die Polizei Dortmund jetzt mit Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund nach den beiden Tatverdächtigen.

In der Zeit von 18:45-18:50 Uhr entwendeten die Frauen Waren aus einem Supermarkt. Nachdem eine Mitarbeiterin des Geschäfts die beiden ansprach, schlugen sie ihr vor die Brust und flüchteten.

Fotos der Tatverdächtigen sind hier abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/180489

Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231/132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Annika Roß
Telefon: 0231 132 10 39
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren