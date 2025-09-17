PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund
Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf nach versuchtem, schwerem Raub in Lünen

Dortmund (ots)

In der Nacht auf Sonntag (14. September) kam es gegen 01:30 Uhr zu einem versuchtem Raub in Lünen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde ein 30-jähriger Marler Geschädigter eines Raubs im Bereich der Münsterstraße.

Der Täter habe den Marler zunächst nach einem Feuerzeug gefragt. Als der Geschädigte das Mitführen eines Feuerzeugs verneinte, griff der Mann unvermittelt nach dem Handy und der Umhängetasche des Geschädigten. Dadurch entstand eine Auseinandersetzung, in dessen Rahmen der Marler mit einem Messer am Oberarm verletzt wurde.

Der Täter soll ca. 180 cm groß und 25 bis 30 Jahre alt sein. Ferner beschrieb der Geschädigte den Täter mit einem Dreitagebart und folgender Bekleidung: weiße Cap, Jacke und Jeans.

Nach dem Raub flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung der Goldbrinkstraße. Durch die Tat wurde der Mann aus Marl leicht verletzt.

Die Polizei Dortmund ermittelt wegen schweren Raubes und sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Feststellungen in und um die Münsterstraße in Lünen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

