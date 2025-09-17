Polizei Dortmund

POL-DO: Schneller Erfolg nach Öffentlichkeitsfahndung: Tatverdächtiger stellt sich

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0799

Wie berichtet, fahndete die Polizei Dortmund mit Lichtbildern nach einem bis dato unbekannten Mann (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6118767). Dieser soll am 20. Juni einem anderen Mann auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in Dortmund-Scharnhorst mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Ein 36-jähriger Dortmunder erkannte sich auf den Bildern wieder und suchte anschließend eine Polizeiwache auf. Die Beamten stellten seine Personalien fest. Den Dortmunder erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Hinweis für Medienschaffende: Die Öffentlichkeitsfahndung ist dadurch erledigt. Wir bitten darum, die Fotos nicht weiter zu verwenden.

