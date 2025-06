Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeiinspektion Trier - Das Einsatzwochenende des Altstadtfestes vom 27.06.2025 bis 30.06.2025

Trier (ots)

Mit einer Lage von 56 Strafanzeigen bewegte sich das Aufkommen am vergangenen Festwochenende für die PI Trier auf einem durchschnittlichen Niveau. Die Zahl der Verkehrsunfälle blieb vergleichsweise niedrig mit 28 zugehörigen Einsätzen.

Dieses Wochenende hatte die Stadt für ihre Besucher viel zu bieten. Neben zahlreichen musikalischen und kulinarischen Highlights und einem täglichen Besucheraufkommen von etwa 40.000 Personen fand am Sonntagmorgen auch der 39. Trierer Stadtlauf mit fast 3900 angemeldeten Läufern und etwa 10.000 Zuschauern statt.

Die Veranstaltungen verliefen trotz der hochsommerlichen Temperaturen weitestgehend friedlich, wohingegen nachfolgende Ereignisse näher betrachtet werden:

Nächtliche Trunkenheitsfahrt

Durch die Kollegen der Bundespolizei konnte auf der B49 aus Wasserbilligerbrück in Fahrtrichtung Igel ein unsicher geführter PKW festgestellt werden. Eine konkrete Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer erfolgte nicht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Die Beschuldigte wurde zur Polizeiinspektion Trier verbracht, wo eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall

Der Beschuldigte befuhr mit seinem Pkw die B49 aus Richtung Wasserbilligerbrück kommend in Fahrtrichtung Igel. Auf der langen Geraden schlief dieser ein, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Der PKW war aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer wurde schwerverletzt zur weiteren medizinische Behandlung ins Mutterhaus Mitte in Trier verbracht.

Diebstähle auf dem Altstadtfest

An den Festtagen wurden zu unterschiedlichen Zeiten bei diversen Verkaufsständen die Geldkassetten mit den Tageseinnahmen entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die örtlichen Polizeidienststellen zu wenden.

Sachbeschädigung an Funkstreifenwagen

Am Freitagabend wurde der Scheibenwischer der Heckscheibe eines Funkstreifenwagens im Innenstadtbereich abgerissen. Auch hier werden Zeugenhinweise an die örtlichen Polizeidienststellen erbeten.

Raub einer Handtasche

Im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Viehmarkt kam es am Samstagabend zu dem Raub einer Handtasche. Die Geschädigte wollte ihrem Freund im Rahmen der Streitigkeiten zu Hilfe eilen, als sie von zwei weiteren Beteiligten der gegnerischen Personengruppe angegangen wurde. Die Geschädigte wurde festgehalten und ihr die Handtasche entrissen.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die örtlichen Polizeidienststellen zu wenden.

