Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Verkehrsunfall - Stadtbahn kollidiert mit Pkw

Stuttgart (ots)

   -	Eine verletzte Person im Pkw eingeschlossen -	Stadtbahn an der 
folgenden Haltestelle geräumt

Am Sonntag kollidierte gegen 11:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Schloss-/Silberburgstraße ein Pkw mit einer Stadtbahn. Dabei wurde der Fahrer des Pkw verletzt und in seinem Fahrzeug eingeschlossen. In der Stadtbahn kam niemand zu Schaden.

Nach der medizinischen Erstversorgung des Pkw-Fahrers bereitete die Feuerwehr die Befreiung mit hydraulischen Rettungsgeräten vor. Der direkte Zugang zur verletzten Person war allerdings durch die Stadtbahn versperrt. Um an die Fahrertür des Pkw zu gelangen, musste die Stadtbahn daher zunächst verfahren werden. Dabei wurde die nahegelegene Bahnhaltestelle angefahren und die Stadtbahn geräumt.

Die eigentliche Personenbefreiung des Pkw-Lenkers konnte nach kurzer Zeit abgeschlossen werden. Es folgt für ihn ein Transport ins nahegelegene Krankenhaus.

Einsatzkräfte
Berufsfeuerwehr
Feuerwache 2: 		Löschzug, Inspektionsdienst
Feuerwache 3:	Leitungsdienst, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Rüstwagen-Scheine
Feuerwache 5:	Feuerwehrkran, Abrollbehälter Anschlagmittel

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

