Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brennende Fritteuse führt zu Feuerwehreinsatz auf dem Cannstatter Wasen

Stuttgart (ots)

   -	Brand durch Küchenpersonal und Brandsicherheitswache schnell 
eingedämmt
   -	Drei Atemschutztrupps mit Löschdecke und CO2 im Einsatz
   -	Festzelt nach kurzzeitigem Einlassstopp wieder freigegeben

Am Samstagvormittag geriet gegen 11 Uhr eine Fritteuse in einem Festzelt auf dem Cannstatter Wasen in Brand. Durch das Küchenpersonal und die auf dem Festgelände anwesende Brandsicherheitswache konnten erste Löschmaßnahmen eingeleitet werden. Weitere Einsatzkräfte wurden von den umliegenden Feuerwachen auf das Festgelände entsendet.

Durch drei Atemschutztrupps konnten der Brand mit mehreren Löschdecken und CO2 schnell unter Kontrolle und schlussendlich gelöscht werden. Die Fritteuse wurde aus dem Festzelt verbracht und wird regelmäßig durch die Brandsicherheitswache der Feuerwehr kontrolliert.

Der Einlass in das betroffene Festzelt musste während des Einsatzes gestoppt werden. Nach Luftmessungen der Feuerwehr konnte das Festzelt wieder freigegeben werden. Somit kam es nur zu kurzzeitigen Unterbrechung im Veranstaltungsablauf. Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet und es kam zu keinen verletzten Personen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug

Feuerwache 2: Gerätewagen-Hygiene

Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst

Feuerwache 4: Leitungsdienst, Gerätewagen-Messtechnik

Feuer- und Rettungswache 5: Inspektionsdienst

Brandsicherheitswache: Löschfahrzeug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen-Messtechnik

Abteilung Untertürkheim: Zwei Löschfahrzeuge, Mannschaftstransportwagen

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

  • 19.09.2025 – 17:49

    FW Stuttgart: Küchenbrand in einer Wohnung in Stuttgart-Feuerbach

    Stuttgart (ots) - - Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses - Zwei verletzte Jugendliche ins Krankenhaus verbracht - Feuerwehr rettet zwei Katzen aus der Brandwohnung Am Freitagmittag gegen 13:25 Uhr meldeten mehrere Anrufer über den Notruf 112 einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hohewartstraße im Stadtteil Feuerbach. Da es zunächst ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 21:26

    FW Stuttgart: Stuttgart-Giebel: Balkonbrand in Mehrfamilienhaus

    Stuttgart (ots) - - 3 Balkone im 3. OG, 4. OG und DG im Vollbrand - Eine Katze gerettet Am Dienstagnachmittag gegen 15:15 Uhr meldeten mehrere Anrufer über den Feuerwehr-Notruf 112 einen Brand auf einem Balkon. Da es unklar war, ob das Feuer schon in die Wohnung übergegriffen hat, alarmierte die Integrierte Leitstelle Stuttgart den zuständigen Löschzug der Berufsfeuerwehr, erweitert um ein weiteres Löschfahrzeug, den ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 08:46

    FW Stuttgart: Stuttgart-Mitte: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

    Stuttgart (ots) - - Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus - Neun leicht verletzte Personen Gegen 19:12 Uhr meldeten mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen stark verrauchten Treppenraum. Sie vermuteten einen Kellerbrand. Daraufhin alarmierte die Integrierten Leitstelle den zuständigen Löschzug der Feuerwache 3, ein weiteres Löschfahrzeug, den Einsatzleiter Inspektionsdienst sowie den Rettungsdienst. Die ...

    mehr
