PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1781 - Verkehrsunfall auf der Autobahn

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Adelsried / FR Stuttgart - Am Dienstagmittag (23.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A8 zwischen einem 27-jährigen Autofahrer und einem 68-jährigen Autofahrer. Gegen 13.00 Uhr fuhr der 68-Jährige auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Der 27-Jährige fuhr hinter ihm. Als der 68-jährige Mann verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte dies der 27-Jährige offenbar zu spät. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde der 68-Jährige leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zur Absicherung des Unfalls mussten der linke und der mittlere Fahrstreifen für kurze Zeit gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 27-jährigen Mann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 16:20

    POL Schwaben Nord: 1780 - Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Toten

    Augsburg (ots) - Bundesstraße B2 / Höhe Kaisheim / FR Süden - Am Dienstag (23.09.2025) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B2. Gegen 14.20 Uhr fuhr ein 39-jähriger LKW-Fahrer in Richtung Donauwörth. Zwischen den beiden Anschlussstellen Kaisheim-Nord und Kaisheim-Süd geriet der LKW, offenbar aufgrund eines Reifenplatzers, auf den Gegenfahrtstreifen und es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 16:20

    POL Schwaben Nord: 1779 - Polizei kontrolliert Fahrer mit Mobiltelefon

    Augsburg (ots) - Haunstetten/Siebenbrunn - Am Dienstag (23.09.2025) fuhr ein 41-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz eines Supermarktes im Unteren Talweg und benutzte dabei sein Mobiltelefon. Gegen 11.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Bei der Verkehrskontrolle reagierte der Mann äußerst ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 16:20

    POL Schwaben Nord: 1778 - Polizei ermittelt nach Unfallflucht - hoher Sachschaden

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Dienstagabend (23.09.2025) kam es zu einer Unfallflucht auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Südtiroler Straße. Im Zeitraum von 17.25 Uhr bis 18.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Mercedes GLE an der Heckseite. Der Mercedes parkte auf dem Parkplatz. Der Unbekannte entfernte sich anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren