Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1781 - Verkehrsunfall auf der Autobahn

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Adelsried / FR Stuttgart - Am Dienstagmittag (23.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A8 zwischen einem 27-jährigen Autofahrer und einem 68-jährigen Autofahrer. Gegen 13.00 Uhr fuhr der 68-Jährige auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Der 27-Jährige fuhr hinter ihm. Als der 68-jährige Mann verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte dies der 27-Jährige offenbar zu spät. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde der 68-Jährige leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zur Absicherung des Unfalls mussten der linke und der mittlere Fahrstreifen für kurze Zeit gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 27-jährigen Mann.

