Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1780 - Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Toten

Augsburg (ots)

Bundesstraße B2 / Höhe Kaisheim / FR Süden - Am Dienstag (23.09.2025) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B2. Gegen 14.20 Uhr fuhr ein 39-jähriger LKW-Fahrer in Richtung Donauwörth. Zwischen den beiden Anschlussstellen Kaisheim-Nord und Kaisheim-Süd geriet der LKW, offenbar aufgrund eines Reifenplatzers, auf den Gegenfahrtstreifen und es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto einer 60-Jährigen. Die 60-Jährige sowie ihre 66-jährige Beifahrerin verstarben aufgrund ihrer Verletzungen noch an der Unfallstelle. Ein 27-Jähriger, der nachfolgend ebenfalls in Richtung Weißenburg unterwegs war, kollidierte mit der Unfallstelle. Der 27-Jährige sowie der 39-jährige LKW-Fahrer wurden jeweils leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf mindestens 120.000 Euro geschätzt. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Vor Ort wurde ein unfallanalytisches Gutachten erstellt. Die Bundesstraße musste für etwas mehr als fünf Stunden komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
