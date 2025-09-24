Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1777 - Zwei leichtverletzt nach Unfall mit Straßenbahn

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (23.09.2025) kam es zu einem Unfall zwischen einem 56-jährigen Transporter-Fahrer und einer Straßenbahn in der Langenmantelstraße Ecke Kesterstraße. Gegen 15.00 Uhr war der Transporter-Fahrer in südöstlicher Richtung unterwegs. Beim Abbiegen in die Kesterstraße kam es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn, die in gleicher Richtung unterwegs war. Der Transporter-Fahrer sowie der Fahrer der Straßenbahn wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verzögerungen im öffentlichen Personennahverkehr. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 56-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell