Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Dahl (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist Samstagvormittag, 20. September, in eine Lagerhalle am Iggenhauser Weg in Paderborn-Dahl eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie der männliche Täter gegen 10.45 Uhr eine Tür beschädigte, um in die Lagerhalle zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Täter war zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und schlank. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine blaue Hose, graue Schuhe und eine grüne Kappe.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

