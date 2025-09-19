PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: B68 durch defekten Schwerlasttransporter stundenlang blockiert

Borchen-Dörenhagen (ots)

(mh) Ein technischer Defekt an einem Schwerlasttransporter hat am Freitagmorgen, 19. September, für eine mehrstündige Sperrung der B68 bei Borchen-Dörenhagen gesorgt.

Der 51-jährige Fahrer des LKWs bog gegen 06.15 Uhr von Paderborn aus kommend auf die Fläche eines Windparks ein, als am Fahrzeug ein Hydraulikschlauch platzte. Der Schwerlasttransport kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen und blockierte beide Richtungen. Versuche, den LKW zu rangieren, schlugen fehl. Nach etwas mehr als vier Stunden konnte der Schaden behoben, die Straße geräumt und wieder freigegeben werden. Die Polizei leitete den aus Paderborn kommenden Verkehr über Dörenhagen und den Verkehr aus Lichtenau über den Maiweg ab.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 07:59

    POL-PB: Zeugen zu Kellereinbrüchen gesucht

    Paderborn (ots) - (md) Unbekannte brachen am Donnerstag, 18. September zwischen 05.40 Uhr und 14.20 Uhr in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses an der Marienstraße in Paderborn ein. Die Polizei sucht Zeugen. Der oder die Unbekannten hatten sich vermutlich über den Fahrradkeller Zugang zu den angeschlossenen Kellerräumen verschafft und drei Abteile aufgebrochen. Entwendet wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 07:52

    POL-PB: Sachbeschädigung und Diebstahl auf Baustellen

    Delbrück (ots) - (md) Zwischen Dienstag, 16. September, 20.00 Uhr und Mittwoch, 17. September, 17.30 Uhr beschädigten Unbekannte Kabel auf einer Baustelle in Delbrück am Lipshof. An einem weiteren Rohbau, ebenfalls am Lipshof, stahlen sie Baumaterial und Werkzeuge. Die Unbekannten gingen in beiden Fällen die Rohbauten von Einfamilienhäusern an. Beim ersten Objekt durchtrennten sie die Stromkabel und ließen diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren