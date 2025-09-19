Polizei Paderborn

POL-PB: B68 durch defekten Schwerlasttransporter stundenlang blockiert

Borchen-Dörenhagen (ots)

(mh) Ein technischer Defekt an einem Schwerlasttransporter hat am Freitagmorgen, 19. September, für eine mehrstündige Sperrung der B68 bei Borchen-Dörenhagen gesorgt.

Der 51-jährige Fahrer des LKWs bog gegen 06.15 Uhr von Paderborn aus kommend auf die Fläche eines Windparks ein, als am Fahrzeug ein Hydraulikschlauch platzte. Der Schwerlasttransport kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen und blockierte beide Richtungen. Versuche, den LKW zu rangieren, schlugen fehl. Nach etwas mehr als vier Stunden konnte der Schaden behoben, die Straße geräumt und wieder freigegeben werden. Die Polizei leitete den aus Paderborn kommenden Verkehr über Dörenhagen und den Verkehr aus Lichtenau über den Maiweg ab.

