Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Kellereinbrüchen gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte brachen am Donnerstag, 18. September zwischen 05.40 Uhr und 14.20 Uhr in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses an der Marienstraße in Paderborn ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die Unbekannten hatten sich vermutlich über den Fahrradkeller Zugang zu den angeschlossenen Kellerräumen verschafft und drei Abteile aufgebrochen. Entwendet wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts, es entstand Sachschaden.

Wer sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an der Örtlichkeit geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei zu melden.

Täter haben es in vielen Fällen dabei leicht: Haustüren einiger Häuser fallen oft nur ins Schloss und sind aufgrund eines eingerasteten "Klickers" im Türschloss von außen einfach zu öffnen. Es ist somit kein Problem für unbefugte Personen, ins Treppenhaus und damit auch in den zumeist unverschlossenen Kellerbereich zu gelangen. Hier machen sich die Einbrecher dann an Kellerverschlägen zu schaffen, die in den meisten Fällen nur einfach gesichert sind. Die Räume werden dann grob durchsucht, bevor sich die Täter wieder davon machen, oft ohne oder mit geringer Beute. In Tiefgaragen nutzen Täter, dass die Eingangstore oft noch einige Zeit nach dem Durchfahren geöffnet bleiben.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell