Polizei Paderborn

POL-PB: Sachbeschädigung und Diebstahl auf Baustellen

Delbrück (ots)

(md) Zwischen Dienstag, 16. September, 20.00 Uhr und Mittwoch, 17. September, 17.30 Uhr beschädigten Unbekannte Kabel auf einer Baustelle in Delbrück am Lipshof. An einem weiteren Rohbau, ebenfalls am Lipshof, stahlen sie Baumaterial und Werkzeuge.

Die Unbekannten gingen in beiden Fällen die Rohbauten von Einfamilienhäusern an. Beim ersten Objekt durchtrennten sie die Stromkabel und ließen diese zusammengerollt zurück, vermutlich wurden sie gestört. Beim zweiten Haus verschafften sich die Tatverdächtigen über die Terassentür Zutritt und stahlen Baumaterial und Werkzeuge. Danach flohen sie in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

