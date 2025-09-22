PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Lager- und Büroraum - Polizei sucht Zeugen

Delbrück (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 19. September, 19.30 Uhr, und Samstag, 20. September, 08.40 Uhr, in den Lagerraum und in das Büro eines Geschäfts an der Südstraße in Delbrück eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter verschafften sich über eine Tür Zugang zu dem Geschäftsbereich. Sie durchwühlten das Lager und den Büroraum und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

