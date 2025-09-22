Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Lager- und Büroraum - Polizei sucht Zeugen

Delbrück (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 19. September, 19.30 Uhr, und Samstag, 20. September, 08.40 Uhr, in den Lagerraum und in das Büro eines Geschäfts an der Südstraße in Delbrück eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter verschafften sich über eine Tür Zugang zu dem Geschäftsbereich. Sie durchwühlten das Lager und den Büroraum und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell