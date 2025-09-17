PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Mittwoch, 17.09.2025, brach ein unbekannter Täter in ein Geschäft an der Bahnhofstraße ein. Die Polizei sucht den Einbrecher mit einer Personenbeschreibung.

In der Zeit zwischen 02:15 Uhr und 02:35 Uhr brach der unbekannte Täter in das Geschäft im Bereich zwischen der Stresemannstraße und dem Jahnplatz ein. Nach dem aktuellen Kenntnisstand durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Er flüchtete anschließend ohne Beute in eine unbekannte Richtung.

Ein Zeuge beschrieb ihn wie folgt: Männlich und 170 cm groß. Er trug eine grüne Mütze sowie ein schwarzes Dreieckstuch über Mund und Nase.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 10:55

    POL-BI: Portemonnaie aus Rucksack gestohlen

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Gadderbaum - Ein oder mehrere Taschendiebe haben einer Kundin am Montag, 15.09.2025, ihre Geldbörse in einem Supermarkt entwendet. Die 40-jährige Bielefelderin befand sich zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr in einem Einkaufscenter an der Einmündung Artur-Ladebeck-Straße und Quellenhofweg. In diesem Zeitraum wurde ihr Portemonnaie, das sie in ihrem getragenen Rucksack aufbewahrt hatte, ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 10:30

    POL-BI: Smart ist kein Tresor - Portemonnaie entwendet

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Montag, 15.09.2025, erbeutete ein PKW-Aufbrecher eine im Fahrzeug versteckte Geldbörse. Eine 39-Jährige aus Bad Oeynhausen parkte ihren Smart um 10:10 Uhr auf einem Parkplatz an der Walther-Rathenau-Straße, nahe der Herforder Straße. Bei ihrer Rückkehr, gegen 13:45 Uhr, stellte sie ein eingeschlagenes Seitenfenster an ihrem PKW sowie den Diebstahl ihres im Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren