Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Mittwoch, 17.09.2025, brach ein unbekannter Täter in ein Geschäft an der Bahnhofstraße ein. Die Polizei sucht den Einbrecher mit einer Personenbeschreibung.

In der Zeit zwischen 02:15 Uhr und 02:35 Uhr brach der unbekannte Täter in das Geschäft im Bereich zwischen der Stresemannstraße und dem Jahnplatz ein. Nach dem aktuellen Kenntnisstand durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Er flüchtete anschließend ohne Beute in eine unbekannte Richtung.

Ein Zeuge beschrieb ihn wie folgt: Männlich und 170 cm groß. Er trug eine grüne Mütze sowie ein schwarzes Dreieckstuch über Mund und Nase.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

