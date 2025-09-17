Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit Pannenfahrzeug

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Paderborn- Bad Wünnenberg- Haaren- BAB 33- Am Mittwochmorgen, 17.09.2025, stieß ein LKW auf der A 33 gegen ein, aufgrund einer Panne, auf dem Standstreifen stehendes Fahrzeuggespann. Der PKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Ein 45-jähriger Frankfurter befuhr gegen 04:40 Uhr mit seinem Sattelzug den rechten Fahrstreifen der A 33 in Richtung Brilon. Kurz vor Erreichen des Kreuz Bad Wünnenberg stieß er aus bislang noch nicht geklärter Ursache gegen ein auf dem Standstreifen stehendes Fahrzeuggespann. Der 29-jährige Fahrer aus Bosnien und Herzegowina hatte mit seinem Porsche mit Anhänger, auf dem sich ein Audi A6 befand, aufgrund einer Panne auf dem Standstreifen gehalten. Der Porsche und der Anhänger wurden durch den Zusammenstoß in die Schutzplanke gedrückt. Der Porsche-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein Abschleppwagen barg und transportierte die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge ab. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn in Richtung Brilon gesperrt werden. Gegen 05:55 Uhr konnte der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 93000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell