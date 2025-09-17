PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit Pannenfahrzeug

POL-BI: Unfall mit Pannenfahrzeug
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Paderborn- Bad Wünnenberg- Haaren- BAB 33- Am Mittwochmorgen, 17.09.2025, stieß ein LKW auf der A 33 gegen ein, aufgrund einer Panne, auf dem Standstreifen stehendes Fahrzeuggespann. Der PKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Ein 45-jähriger Frankfurter befuhr gegen 04:40 Uhr mit seinem Sattelzug den rechten Fahrstreifen der A 33 in Richtung Brilon. Kurz vor Erreichen des Kreuz Bad Wünnenberg stieß er aus bislang noch nicht geklärter Ursache gegen ein auf dem Standstreifen stehendes Fahrzeuggespann. Der 29-jährige Fahrer aus Bosnien und Herzegowina hatte mit seinem Porsche mit Anhänger, auf dem sich ein Audi A6 befand, aufgrund einer Panne auf dem Standstreifen gehalten. Der Porsche und der Anhänger wurden durch den Zusammenstoß in die Schutzplanke gedrückt. Der Porsche-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein Abschleppwagen barg und transportierte die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge ab. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn in Richtung Brilon gesperrt werden. Gegen 05:55 Uhr konnte der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 93000 Euro.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 10:55

    POL-BI: Portemonnaie aus Rucksack gestohlen

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Gadderbaum - Ein oder mehrere Taschendiebe haben einer Kundin am Montag, 15.09.2025, ihre Geldbörse in einem Supermarkt entwendet. Die 40-jährige Bielefelderin befand sich zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr in einem Einkaufscenter an der Einmündung Artur-Ladebeck-Straße und Quellenhofweg. In diesem Zeitraum wurde ihr Portemonnaie, das sie in ihrem getragenen Rucksack aufbewahrt hatte, ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 10:30

    POL-BI: Smart ist kein Tresor - Portemonnaie entwendet

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Montag, 15.09.2025, erbeutete ein PKW-Aufbrecher eine im Fahrzeug versteckte Geldbörse. Eine 39-Jährige aus Bad Oeynhausen parkte ihren Smart um 10:10 Uhr auf einem Parkplatz an der Walther-Rathenau-Straße, nahe der Herforder Straße. Bei ihrer Rückkehr, gegen 13:45 Uhr, stellte sie ein eingeschlagenes Seitenfenster an ihrem PKW sowie den Diebstahl ihres im Fahrzeug ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 10:20

    POL-BI: Gartenstühle von Seniorenheim-Terrasse gestohlen

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Heepen - Unbekannte haben am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 12.09.2025, und Montag, 15.09.2025, insgesamt acht Gartenstühle aus dem Außenbereich eines Seniorenzentrums in Heepen gestohlen. Eine Verantwortliche beschrieb bei der Anzeigenerstattung, dass der oder die Diebe zwischen Freitag, gegen 16:00 Uhr, und Montag, gegen 08:00 Uhr, auf einer Terrasse erschienen, wo unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren