Polizei Bielefeld

POL-BI: Smart ist kein Tresor - Portemonnaie entwendet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Montag, 15.09.2025, erbeutete ein PKW-Aufbrecher eine im Fahrzeug versteckte Geldbörse.

Eine 39-Jährige aus Bad Oeynhausen parkte ihren Smart um 10:10 Uhr auf einem Parkplatz an der Walther-Rathenau-Straße, nahe der Herforder Straße. Bei ihrer Rückkehr, gegen 13:45 Uhr, stellte sie ein eingeschlagenes Seitenfenster an ihrem PKW sowie den Diebstahl ihres im Fahrzeug versteckten Portemonnaies fest.

Die Polizei erinnert: Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug, auch nicht, wenn Sie denken ein gutes Versteck gewählt zu haben. Diebe kennen die Verstecke!

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

