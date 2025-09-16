Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallzeuge folgt beteiligtem Pkw

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer setzte der Fahrer eines weißen Pkw aus Bonn am Montag, 15.09.2025, seine Fahrt fort. Ein Zeuge meldete der Polizei den Pkw auf einem Parkplatz an der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße und Herforder Straße.

Ein 18-jähriger Bielefelder fuhr gegen 09:55 Uhr mit seinem Fahrrad auf der August-Bebel-Straße in Richtung der Detmolder Straße. In Höhe der Einmündung der Friedrich-Ebert-Straße bog ein parallel zu ihm fahrender Pkw BMW nach rechts, in Richtung der Herforder Straße, ab und touchierte das Fahrrad.

Durch den Anstoß stürzte der 18-Jährige und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr nach einem kurzen Stopp auf der Friedrich-Ebert-Straße weiter und verließ an dem genannten Parkplatz das Auto. Streifenbeamte erkannten und sicherten Unfallspuren an der Beifahrerseite des BMW I4 eDrive. Der beteiligte Autofahrer erschien nicht vor Ort und nahm bislang keinen Kontakt zur Polizei auf.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an das:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell