POL-EL: Dörpen - Opel Insignia auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Papenburg (ots) - Am Mittwoch zwischen 7:20 und 9:30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz der Meyer Werft an der Industriestraße in Papenburg abgestellten roten Mercedes EQV, vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen ...

