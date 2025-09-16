PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneuter Raub auf Tankstelle

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Montagabend, 15.09.2025, raubte ein unbekannter Täter eine Tankstelle an der Beckhausstraße aus. Er entkam mit seiner Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei über einen Raub auf eine Tankstelle an der Beckhausstraße, im Bereich zwischen der Brüggemannstraße und der Schildescher Straße informiert. Nach dem aktuellen Kenntnisstand betrat der Täter den Verkaufsbereich, bedrohte die Kassiererin mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nach der Tat flüchtete er mit einem niedrigen dreistelligen Geldbetrag in Richtung Herforder Straße.

Ob ein Zusammenhang zu einem kürzlich erfolgten Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Eckendorfer Straße besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, südländisch, etwa 175 cm groß, schlank, etwa 20 Jahre alt, gepflegte schwarze und nach hinten gekämmte Haare. Er soll akzentfreies deutsch gesprochen haben. Bei der Tat trug er ein schwarzes Tuch über seinen Mund- und Nasenbereich, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe.

Sein schwarzer Pullover wurde im Nahbereich des Tatortes aufgefunden und sichergestellt. Die Fahndung nach dem flüchtigen Räuber verlief ergebnislos.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

