PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Abgebrochene Radbolzen und defekte Bremsanlage: Polizei stoppt Sattelzug

POL-BI: Abgebrochene Radbolzen und defekte Bremsanlage: Polizei stoppt Sattelzug
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A 2 / Verl - Am Freitag, 12.09.2025, kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei auf der A 2 einen MAN-Sattelzug aus Ungarn und stellten gravierende Mängel fest, die bei einer Weiterfahrt schwerwiegende Folgen hätten haben können.

Gegen 11:00 Uhr bemerkten die Beamten den Sattelzug auf der A 2. Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz Sürenheide stellten die erfahren Kontrolleure diverse Mängel an dem Fahrzeug fest.

Ein schwerer Mangel befand sich an einem Rad des Aufliegers. Dort waren fünf der zehn Radbolzen komplett abgerissen und nicht mehr vorhanden. Die verbliebenen Bolzen waren schon so ausgeschlagen und locker, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, dass auch diese abgerissen wären.

Somit hätte sich das Rad bei voller Fahrt auf der Autobahn lösen und einen großen Schaden anrichten können.

Darüber hinaus war die Betriebs- und Feststellbremse des Aufliegers defekt.

Dem Fahrer, einem 59-jährigen Mann aus Serbien, wurde die Weiterfahrt sofort an Ort und Stelle untersagt, bis die Mängel behoben worden sind.

Zu den Instandsetzungskosten kommen noch Bußgelder in Höhe von circa 545 Euro hinzu. Eine Sicherheitsleistung wurde vor Ort bezahlt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 10:35

    POL-BI: Raub im Street Workout Park

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Samstagabend, 13.09.2025, soll ein Räuber in einer öffentlichen Fitness-Anlage das Handy und Kopfhörer eines Jugendlichen erbeutet haben. Ein Jugendlicher aus Bielefeld erschien Sonntagabend auf der Polizeiwache am Kesselbrink und berichtete, am Vortag ausgeraubt worden zu sein. Er hatte mit einem Freund auf einer Parkbank am Calisthenics Park am Ostbahnhof gesessen. Als sein ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 15:23

    POL-BI: Unfallflucht: Radfahrerin verletzt

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Senne - Am Donnerstag, 11.09.2025, erlitt eine Radfahrerin leichte Verletzungen. Ein Autofahrer war an der Windelsbleicher Straße, in Höhe Friedrichsdorfer Straße, mit ihr kollidiert und dann weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 20:10 Uhr befuhr eine 16-jährige Bielefelderin mit einem Mountainbike die Windelsbleicher Straße in Richtung Buschkampstraße. In Höhe der ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 14:45

    POL-BI: Polizei sucht couragierten Helfer

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Eckardtsheim- Samstagmittag, 13.09.2025, kam ein Zeuge einem Raubopfer zur Hilfe und schlug den Täter in die Flucht. Polizisten konnten den Tatverdächtigen wenig später fassen. Die Kriminalpolizei sucht den Zeugen. Eine 69-jährige Bielefelderin ging mit ihrem Hund auf dem Fußweg der Eckardtsheimer Straße spazieren. Auf Höhe des Hauses Gökenfeld 33 trat gegen 12:50 Uhr ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren