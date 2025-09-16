Polizei Bielefeld

POL-BI: Abgebrochene Radbolzen und defekte Bremsanlage: Polizei stoppt Sattelzug

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A 2 / Verl - Am Freitag, 12.09.2025, kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei auf der A 2 einen MAN-Sattelzug aus Ungarn und stellten gravierende Mängel fest, die bei einer Weiterfahrt schwerwiegende Folgen hätten haben können.

Gegen 11:00 Uhr bemerkten die Beamten den Sattelzug auf der A 2. Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz Sürenheide stellten die erfahren Kontrolleure diverse Mängel an dem Fahrzeug fest.

Ein schwerer Mangel befand sich an einem Rad des Aufliegers. Dort waren fünf der zehn Radbolzen komplett abgerissen und nicht mehr vorhanden. Die verbliebenen Bolzen waren schon so ausgeschlagen und locker, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, dass auch diese abgerissen wären.

Somit hätte sich das Rad bei voller Fahrt auf der Autobahn lösen und einen großen Schaden anrichten können.

Darüber hinaus war die Betriebs- und Feststellbremse des Aufliegers defekt.

Dem Fahrer, einem 59-jährigen Mann aus Serbien, wurde die Weiterfahrt sofort an Ort und Stelle untersagt, bis die Mängel behoben worden sind.

Zu den Instandsetzungskosten kommen noch Bußgelder in Höhe von circa 545 Euro hinzu. Eine Sicherheitsleistung wurde vor Ort bezahlt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell