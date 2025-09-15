Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Raub mit Schusswaffe - Polizei sucht Zeugen

Oberhausen (ots)

Am Samstagabend (13.09.) kam es auf der Weierstraße zu einem Geschäftsraub unter Vorhalt einer Schusswaffe. Hierbei erbeutete der Täter einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der bislang unbekannte Tatverdächtige die Discounter-Filiale auf der Weierstraße gegen 20:54 Uhr betrat.

Im Geschäft begab er sich dann unmittelbar zu einer der besetzten Kassen und forderte die Herausgabe von Bargeld, während er in einer Hand eine schwarze Schusswaffe hielt. Mit dem erbeuteten Bargeld verließ er daraufhin den Verkaufsraum und flüchtete anschließend fußläufig vom Tatort.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zu einem Antreffen des Flüchtigen. Der Tatverdächtige konnte durch zwei Zeuginnen wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30 Jahre alt

170 - 180 cm groß

Normale Körperstatur

Stricksturmhaube

Jacke in beige/grün

Cargohose in schwarz/anthrazit

Akzent- und dialektfreies Hochdeutsch

Keine Tasche, keine Handschuhe

Haben Sie die Tat möglicherweise beobachtet oder können sonstige Hinweise auf den Tatverdächtigen geben? Dann melden Sie sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 12 unter 0208/826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell