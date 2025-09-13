POL-OB: Fußballspiel in der Regionalliga West zwischen dem SC Rot - Weiß Oberhausen und Borussia Dortmund U23 am Samstag, dem 13.09.2025, 14:00 Uhr im Stadion Niederrhein

Oberhausen (ots) - Zum Schulstart legt die Polizei einen besonderen Fokus auf den Schutz der jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Dazu werden die Maßnahmen zu Beginn des Schuljahres verstärkt und besonders ausgewertet. In der vergangenen Woche ist es zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Kind gekommen. Die Polizei appelliert deshalb ...

