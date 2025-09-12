Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schwerer Verkehrsunfall an der A42 in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Am heutigen frühen Freitagmorgen (12.09.), gegen 06:35 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Polizei Oberhausen zu einem Verkehrsunfall an der Abfahrt der A42 (aus Richtung Dortmund kommend), unmittelbar vor der Buschhausener Straße, alarmiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 28-jähriger Fahrer (Staatsangehörigkeit: bulgarisch) eines Transporters, der für ein Logistikunternehmen unterwegs war, auf mehrere an einer Ampel wartende Fahrzeuge auf. Dabei wurden drei Autos beschädigt und zwei Personen leicht verletzt. Ein Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls in die Leitplanke geschleudert. Vermutlich war es bereits zuvor zu einem Kontakt zwischen dem Transporter und der Leitplanke gekommen.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bei dem 28-Jährigen reagierte positiv auf Kokain. Daraufhin ordneten die Polizeibeamten eine Blutprobe an.

Die Abfahrt musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten durch die zuständige Autobahnpolizei gesperrt werden. Der Einsatz war gegen 10:20 Uhr beendet. Zwischenzeitlich kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei informierte die Bevölkerung parallel über WhatsApp.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen hat die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher aufgenommen.

