PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Gerichtsverhandlung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis; Angeklagter kommt mit Auto

Niebüll (ots)

Heute Morgen war ein Bundespolizist als Zeuge zu einer Gerichtsverhandlung beim Amtsgericht Niebüll geladen. Bei Ankunft am Gericht mit dem Dienstwagen bemerkte der Beamte, dass der Angeklagte mit einem Mercedes SUV einparkte.

Da die Gerichtsverhandlung aufgrund einer Straftat (Fahren ohne Fahrerlaubnis) anberaumt war und der Bundespolizist ihn im November 2024 ohne Führerschein an einem Grenzübergang angetroffen hatte, lag hier der Verdacht einer Straftat vor.

Eine polizeiliche Recherche ergab, dass er 43-jährige Syrer immer noch nicht im Besitz eines Führerscheins war.

Während der Gerichtsverhandlung gab der Polizist der Richterin die zuvor festgestellte Straftat des Angeklagten zur Kenntnis.

Der muss nun erneut mit einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 15:44

    BPOL-FL: NMS - Drogendealer im Bahnhof verhaftet

    Neumünster (ots) - Ein Mann hatte Stress mit dem Zugbegleiter im RE 11182 auf der Fahrt von Hamburg nach Flensburg. Beim Halt in Neumünster wurde er durch Bundespolizisten kontrolliert und sitzt jetzt in Haft. Gestern Abend gegen 21.30 Uhr meldete sich der Zugbegleiter des Regionalexpress 11182 auf der Fahrt von Hamburg nach Flensburg bei der Bundespolizei. Es gab "Ärger" mit zwei Reisenden, die in Neumünster von der ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 10:45

    BPOL-FL: Gesuchte Männer verhaftet - Geldstrafen bezahlt

    Ellund/Harrislee (ots) - Heute Morgen gegen 00.30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei auf dem Ochsenweg ein rumänisches Fahrzeug. Die Insassen wiesen sich ordnungsgemäß aus. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung des Beifahrers kam jedoch ein offener Haftbefehl zutage. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Trunkenheit im Verkehr. Der 25-jährige Rumäne wurde verhaftet und mit zur Dienststelle ...

    mehr
  • 01.09.2025 – 12:01

    BPOL-FL: Kühe am Gleis verursachen Bremsung eines Zuges

    Sommerland (ots) - Sonntagmorgen gegen 09.30 Uhr wurde die Leitstelle der Flensburger Bundespolizei über die Bremsung eines Zuges aufgrund von Tieren auf den Gleisen informiert. Es wurde ein Langsamfahrbefehl für die Bahnstrecke Hamburg nach Westerland zwischen Elmshorn und Glückstadt erteilt und eine Bundespolizeistreife entsandt. Eine weitere Streife der Polizeistation Glückstadt erreichte ebenfalls den Einsatzort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren