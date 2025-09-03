Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Gesuchte Männer verhaftet - Geldstrafen bezahlt

Ellund/Harrislee (ots)

Heute Morgen gegen 00.30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei auf dem Ochsenweg ein rumänisches Fahrzeug. Die Insassen wiesen sich ordnungsgemäß aus. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung des Beifahrers kam jedoch ein offener Haftbefehl zutage.

Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Trunkenheit im Verkehr. Der 25-jährige Rumäne wurde verhaftet und mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde ihm der Haftbefehl eröffnet und ihm die Gelegenheit gegeben die festgelegte Geldstrafe in Höhe von 1286,- Euro zu begleichen. Die Schwester zahlt den Geldbetrag bei einer Bundespolizeidienststelle in Nordrhein-Westfalen ein. Somit konnte er die Dienststelle verlassen.

Gegen 03.00 Uhr wurde am ehemaligen Grenzübergang Ellund ein grenzüberschreitender Fernbus kontrolliert. Auch hier kam bei der Überprüfung der Reisenden ein Haftbefehl heraus. Der 33-jährige Schwede hatte 1160,- Euro zu bezahlen. Die Staatsanwaltschaft fahndete nach ihm wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Auch er konnte die Geldstrafe bezahlen und entging somit einer Haftstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell