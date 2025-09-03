Bundespolizeiinspektion Flensburg
BPOL-FL: Gesuchte Männer verhaftet - Geldstrafen bezahlt
Ellund/Harrislee (ots)
Heute Morgen gegen 00.30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei auf dem Ochsenweg ein rumänisches Fahrzeug. Die Insassen wiesen sich ordnungsgemäß aus. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung des Beifahrers kam jedoch ein offener Haftbefehl zutage.
Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Trunkenheit im Verkehr. Der 25-jährige Rumäne wurde verhaftet und mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde ihm der Haftbefehl eröffnet und ihm die Gelegenheit gegeben die festgelegte Geldstrafe in Höhe von 1286,- Euro zu begleichen. Die Schwester zahlt den Geldbetrag bei einer Bundespolizeidienststelle in Nordrhein-Westfalen ein. Somit konnte er die Dienststelle verlassen.
Gegen 03.00 Uhr wurde am ehemaligen Grenzübergang Ellund ein grenzüberschreitender Fernbus kontrolliert. Auch hier kam bei der Überprüfung der Reisenden ein Haftbefehl heraus. Der 33-jährige Schwede hatte 1160,- Euro zu bezahlen. Die Staatsanwaltschaft fahndete nach ihm wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Auch er konnte die Geldstrafe bezahlen und entging somit einer Haftstrafe.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell