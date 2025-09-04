PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Drogendealer im Bahnhof verhaftet

Neumünster (ots)

Ein Mann hatte Stress mit dem Zugbegleiter im RE 11182 auf der Fahrt von Hamburg nach Flensburg. Beim Halt in Neumünster wurde er durch Bundespolizisten kontrolliert und sitzt jetzt in Haft.

Gestern Abend gegen 21.30 Uhr meldete sich der Zugbegleiter des Regionalexpress 11182 auf der Fahrt von Hamburg nach Flensburg bei der Bundespolizei. Es gab "Ärger" mit zwei Reisenden, die in Neumünster von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden sollten.

Die Bundespolizisten erwarteten den Zug bereits auf Gleis 3 und nahmen die beiden Männer in Empfang. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass Beide polizeilich gesucht wurden. Wobei ein 38-Jähriger nach Aufnahme seiner Anschrift gleich wieder gehen konnte.

Der 26-jährige Algerier hingegen entpuppte sich als "Volltreffer". Seine Überprüfung der Personalien ergab zwei Fahndungsnotierungen. Eine Staatsanwaltschaft suchte nach ihm per Untersuchungshaftbefehl.

Er ist ab 2022 in mehreren Fällen beim Dealen mit Drogen erwischt worden und jetzt soll eine Hauptverhandlung anberaumt werden. Da Fluchtgefahr besteht, wurde dazu Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Jetzt wurde der Mann verhaftet und nach Vorführung vor einem Haftrichter bis zur Hauptverhandlung in die JVA eingeliefert.

Da bei seiner Durchsuchung erneut größere Mengen verschiedener Drogen aufgefunden wurde, muss der 26-Jährige mit einem weiteren Strafverfahren wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln rechnen. Die Drogen wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 10:45

    BPOL-FL: Gesuchte Männer verhaftet - Geldstrafen bezahlt

    Ellund/Harrislee (ots) - Heute Morgen gegen 00.30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei auf dem Ochsenweg ein rumänisches Fahrzeug. Die Insassen wiesen sich ordnungsgemäß aus. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung des Beifahrers kam jedoch ein offener Haftbefehl zutage. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Trunkenheit im Verkehr. Der 25-jährige Rumäne wurde verhaftet und mit zur Dienststelle ...

    mehr
  • 01.09.2025 – 12:01

    BPOL-FL: Kühe am Gleis verursachen Bremsung eines Zuges

    Sommerland (ots) - Sonntagmorgen gegen 09.30 Uhr wurde die Leitstelle der Flensburger Bundespolizei über die Bremsung eines Zuges aufgrund von Tieren auf den Gleisen informiert. Es wurde ein Langsamfahrbefehl für die Bahnstrecke Hamburg nach Westerland zwischen Elmshorn und Glückstadt erteilt und eine Bundespolizeistreife entsandt. Eine weitere Streife der Polizeistation Glückstadt erreichte ebenfalls den Einsatzort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren