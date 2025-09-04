Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Drogendealer im Bahnhof verhaftet

Neumünster (ots)

Ein Mann hatte Stress mit dem Zugbegleiter im RE 11182 auf der Fahrt von Hamburg nach Flensburg. Beim Halt in Neumünster wurde er durch Bundespolizisten kontrolliert und sitzt jetzt in Haft.

Gestern Abend gegen 21.30 Uhr meldete sich der Zugbegleiter des Regionalexpress 11182 auf der Fahrt von Hamburg nach Flensburg bei der Bundespolizei. Es gab "Ärger" mit zwei Reisenden, die in Neumünster von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden sollten.

Die Bundespolizisten erwarteten den Zug bereits auf Gleis 3 und nahmen die beiden Männer in Empfang. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass Beide polizeilich gesucht wurden. Wobei ein 38-Jähriger nach Aufnahme seiner Anschrift gleich wieder gehen konnte.

Der 26-jährige Algerier hingegen entpuppte sich als "Volltreffer". Seine Überprüfung der Personalien ergab zwei Fahndungsnotierungen. Eine Staatsanwaltschaft suchte nach ihm per Untersuchungshaftbefehl.

Er ist ab 2022 in mehreren Fällen beim Dealen mit Drogen erwischt worden und jetzt soll eine Hauptverhandlung anberaumt werden. Da Fluchtgefahr besteht, wurde dazu Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Jetzt wurde der Mann verhaftet und nach Vorführung vor einem Haftrichter bis zur Hauptverhandlung in die JVA eingeliefert.

Da bei seiner Durchsuchung erneut größere Mengen verschiedener Drogen aufgefunden wurde, muss der 26-Jährige mit einem weiteren Strafverfahren wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln rechnen. Die Drogen wurden sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell