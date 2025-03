Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - 12-jähriger Radfahrer wird von Auto erfasst

schwarzer SUV entfernt sich vom Unfallort

Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstag (25. März 2025) gegen 13:30 Uhr wurde ein 12-jähriger Junge aus Emmerich bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Er war mit seinem Fahrrad auf dem Geh-/Radweg der Wassenbergstraße in Emmerich in Richtung Netterdensche Straße unterwegs und wollte geradeaus fahrend die Einmündung der Nierenberger Straße überqueren. Er wurde dabei von einem Fahrzeug erfasst, welches für den Radfahrer von hinten kommend nach rechts in die Nierenberger Straße abbiegen wollte. Der Junge stürzte nach dem Zusammenstoß und verletzte sich dabei. Der Autofahrer hielt zunächst an, er und sein Beifahrer stiegen aus und schauten nach dem Jungen. Anschließend stieg der Fahrer in sein Auto, welches als ein schwarzer Skoda SUV beschreiben wurde, und fuhr auf der Nierenberger Straße in Richtung Duisburger Straße weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder sich weiter um den Jungen zu kümmern. Er wird wie folgt beschrieben:

- Gelbe Jacke - Circa 175-185 cm groß - Circa 40 Jahre alt - Kurzhaarschnitt

Der Beifahrer, der nicht näher beschrieben werden kann, entfernte sich zu Fuß, ebenfalls in Richtung Duisburger Straße. Die Verletzungen des Jungen stellten sich im Krankenhaus als leichtere Verletzungen dar, an seinem Fahrrad entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bzw. den Fahrer gegen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830.(sp)

