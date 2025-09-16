Polizei Bielefeld

POL-BI: Raub im Street Workout Park

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Samstagabend, 13.09.2025, soll ein Räuber in einer öffentlichen Fitness-Anlage das Handy und Kopfhörer eines Jugendlichen erbeutet haben.

Ein Jugendlicher aus Bielefeld erschien Sonntagabend auf der Polizeiwache am Kesselbrink und berichtete, am Vortag ausgeraubt worden zu sein. Er hatte mit einem Freund auf einer Parkbank am Calisthenics Park am Ostbahnhof gesessen. Als sein Begleiter gegen 22:00 Uhr zu einem nahegelegenen Kiosk gegangen sei, trat ein Unbekannter zu dem Bielefelder und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Jugendliche sei ohnmächtig geworden und als er wieder zu Bewusstsein gekommen sei, habe er bemerkt, dass der Täter sein schwarzes IPhone 14 Pro Max sowie Kopfhörer entwendet hatte.

Das Opfer beschrieb den südländisch aussehenden Täter als 18 bis 19 Jahre alt, ungefähr 185 cm groß und mit kurzen schwarzen Haaren. Er war mit einer schwarzen Wolljacke der Marke Under Armour, dunkelblauer Jeans und weißen Schuhen bekleidet.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet Zeugen, sich unter 0521-545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell