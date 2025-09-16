Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Radfahrerin

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Senne - Eine Jugendliche erlitt am Donnerstag, 11.09.2025, bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Windelsbleicher Straße / Friedrichsdorfer Straße leichte Verletzungen. Der beteiligte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Die 16-jährige Bielefelderin fuhr gegen 20:10 Uhr mit ihrem Mountainbike auf dem Radweg der Windelsbleicher Straße stadtauswärts. Als sie den Kreuzungsbereich zur Friedrichsdorfer Straße erreichte, standen die Ampeln für Pkw-Fahrer auf Rot. Da die Ampel für Radfahrer bereits Grün zeigte, setzte die Jugendliche ihren Weg geradeaus weiter fort.

Ein Pkw-Fahrer übersah die Radlerin und bog nach rechts in die Friedrichsdorfer Straße ab. Die Jugendliche konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Rad gegen den Kotflügel hinten rechts. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Jugendliche leicht. Am Mountainbike entstanden keine Schäden.

Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt nach dem Unfall weiter fort, ohne sich um die Jugendliche zu kümmern. Ob er den Unfall bemerkt hat, ist jedoch unklar.

Später suchte die Radfahrerin zusammen mit ihrer Mutter eine Polizeiwache auf und erstattete Anzeige.

Gesucht wird der beteiligte Pkw-Fahrer. Es handelte sich um einen silbernen Mercedes mit Bielefelder Kennzeichen. Eventuell hat er hinten rechts eine Delle.

Der Mercedesfahrer und mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 0521/545-0 beim Verkehrskommissariat 1 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell