Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Einbruch in Einfamilienhaus

Recklinghausen (ots)

Nach einem Einbruch bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

In der vergangenen Nacht brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus "In der Feige" ein. Nach bisherigen Ermittlungen hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und gelangten so in das Objekt. Sie entwendeten eine E-Gitarre und flüchteten anschließend unerkannt.

Hinweise nimmt die Kripo unter der Tel.: 0800/2361 111 entgegen.

