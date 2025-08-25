Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Herten: Einbruch in Einfamilienhaus
Recklinghausen (ots)
Nach einem Einbruch bittet die Polizei um Zeugenhinweise.
In der vergangenen Nacht brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus "In der Feige" ein. Nach bisherigen Ermittlungen hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und gelangten so in das Objekt. Sie entwendeten eine E-Gitarre und flüchteten anschließend unerkannt.
Hinweise nimmt die Kripo unter der Tel.: 0800/2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell