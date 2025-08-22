Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Falsche Handwerker erbeuten Bargeld

Recklinghausen (ots)

Auf der Friedrich-Ebert-Straße haben zwei Männer eine Seniorin betrogen. Am Mittwochnachmittag klingelten die Unbekannten an der Tür der Seniorin. Sie gaukelten ihr vor, ihre Steckdosen überprüfen zu müssen. Einer der Männer verschaffte sich unter diesem Vorwand Zutritt zum Schlafzimmer. Der andere Mann wartete zusammen mit der Seniorin an der Wohnungstür. Kurze Zeit später erklärten die "falschen" Handwerker, dass alles in Ordnung sei und verabschiedeten sich. Die Seniorin bemerkte später, dass ihre Geldbörse samt Bargeld gestohlen wurde und informierte die Polizei. Die Männer waren zwischen 25 und 35 Jahre alt und ca. 1,65 Meter groß.

Wer gegen 13:30 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet hat und Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

