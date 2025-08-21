Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

Durch ein eingeschlagenes Fensters gelangte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus am Holtkampweg. Zu dem Einbruch kam es am Mittwochmittag gegen 12 Uhr. Im Haus wurden mehrere Räume und insbesondere das Schlafzimmer nach Beute durchsucht. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Fluchtrichtung des Täters ist unbekannt.

Marl

Bei einem Einbruch an der Rheinstahlstraße nahmen unbekannte Täter ein Luftgewehr und Bargeld mit. Zwischen 12 Uhr und 15 Uhr am Mittwoch schafften es die Einbrecher in die Wohnung, während der Bewohner schlief. Wie genau sie in die Wohnung gelangten ist unbekannt.

Recklinghausen

Am Mittwochnachmittag kam es zum Einbruch in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Halterner Straße. Vermutlich gegen 13 Uhr hebelten die unbekannten Täter zwei Wohnungstüren im ersten Obergeschoss auf und durchsuchten hauptsächlich die Schlafzimmer nach Beute. Aus beiden Wohnungen nahmen sie Schmuck als Beute mit.

Ein Zeuge bemerkte zwei Männer im Hausflur, die mit dem Einbruch zu tun haben könnten.

Personenbeschreibungen: beide männlich, ca. 1,65m groß, schmale Statur, Dreitagebart, einer der beiden komplett schwarz bekleidet, der andere bekleidet mit kurzer, brauner Hose und hellem T-Shirt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

