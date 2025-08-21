Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mann schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

Im Stadtteil Schwerin wurde ein 29-jähriger Mann mutmaßlich durch einen 46-jährigen Mann (beide aus Castrop-Rauxel) schwer verletzt. Gegen 23:30 Uhr (Mittwoch, 20.08.2025) wurden Polizei und Rettungsdienst alarmiert; sie fanden den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen vor einem Wohnhaus. Er wurde in ein Krankenhaus gefahren und notoperiert. Der 46-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Für die Ermittlungen ist eine Mordkommission eingerichtet.

