Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Castrop-Rauxel: Mann schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen
Recklinghausen (ots)
Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Recklinghausen.
Im Stadtteil Schwerin wurde ein 29-jähriger Mann mutmaßlich durch einen 46-jährigen Mann (beide aus Castrop-Rauxel) schwer verletzt. Gegen 23:30 Uhr (Mittwoch, 20.08.2025) wurden Polizei und Rettungsdienst alarmiert; sie fanden den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen vor einem Wohnhaus. Er wurde in ein Krankenhaus gefahren und notoperiert. Der 46-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Für die Ermittlungen ist eine Mordkommission eingerichtet.
Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ausschließlich an Staatsanwältin Gülkiz Yazir unter 0231-926-26121
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell