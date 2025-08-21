Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtiger nach Diebstahl aus Autos gesucht - mit Foto
Recklinghausen (ots)
Am 17. März des laufenden Jahres kam es zu drei Diebstahlsdelikten aus Autos im Stadtteil Ellinghorst. Zeugen fiel dabei ein Tatverdächtiger auf. Der wiederum war auch auf einer privaten Kameraausnahme zu sehen.
Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/178159
Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen auf dem Foto machen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell