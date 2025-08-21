Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtiger nach Diebstahl aus Autos gesucht - mit Foto

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am 17. März des laufenden Jahres kam es zu drei Diebstahlsdelikten aus Autos im Stadtteil Ellinghorst. Zeugen fiel dabei ein Tatverdächtiger auf. Der wiederum war auch auf einer privaten Kameraausnahme zu sehen.

Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/178159

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen auf dem Foto machen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell