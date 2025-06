FW Köln: Kellerbrand in einem Hochhaus

Köln (ots) - Um 23:04 Uhr meldete eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Siebachstraße ein Brandereignis mit ausgelöstem Heimrauchmelder in einer Nachbarwohnung. Aufgrund der Meldung, dass sich in der betroffenen Wohnung vermutlich noch eine Person befände, wurden Einsatzkräfte unter dem Einsatzstichwort "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich das ...

mehr