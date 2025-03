Feuerwehr Köln

FW Köln: Gasaustritt in einem Mehrfamilienhaus in Köln-Nippes

Köln (ots)

Am Samstag, den 29.03.2025 wurde die Feuerwehr Köln durch die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Nippes alarmiert. Im Keller des Gebäudes hatte ein Gas-Warnmelder ausgelöst.

Durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte wurde das Gebäude, sowie die angrenzenden Häuser evakuiert. Durch die Feuerwehr wurden die betroffenen Kellerbereich unter Atemschutz begannen. Es konnten in zwei Gebäuden erhöhte Messwerte festgestellt werden. Durch die Feuerwehr wurde die Gaszufuhr abgestellt und die betroffenen Kellerräume mittels Überdrucklüfter belüftet. Die insgesamt 21 Bewohner/-innen der Gebäude wurden in einem Bus der Feuerwehr betreut. Vier Personen wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankhausgebracht. Die Belüftungsmaßnahmen zeigten im weiteren Einsatzverlauf Erfolg, sodass keine erhöhten Messwerte mehr festgestellt werden konnten. Die Bewohner/-innen durften im Anschluss wieder zurück in ihre Wohnungen.

Die vermutete Ursache für den Gasaustritt war ein technischer Defekt an einer Gastherme. Dank des im Keller installierten Gas-Warnmelders wurden die Bewohner/-innen des Gebäudes rechtzeitig alarmiert, sodass schwerwiegendere Folgen verhindert werden konnten.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 35 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen im Einsatz.

Einsatzende: 09:01 Uhr

Original-Content von: Feuerwehr Köln, übermittelt durch news aktuell